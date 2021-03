David Duarte Divulgação / Goiás

Publicado 02/03/2021 16:39

Rio - O zagueiro David Duarte, do Goiás, está na mira do Fluminense. Porém, a contratação não deverá ser simples para o Tricolor. O presidente do Esmeraldino, Paulo Rogério Pinheiro, afirmou que não pretender liberar o atleta antes do fim do seu contrato. Ele tem vínculo com o clube goiano até o meio do ano.

"Ninguém no Brasil paga ninguém. Já falei ao empresário do David que sem garantia bancária, prefiro segurar até a janela de junho. Contrato dele vai até fim do ano, se não der negócio, vai nos ajudar muito na Série B", afirmou em entrevista à Rádio Sagres.



David Duarte, de 26 anos, foi revelado na base do Goiás. O jogador entrou em campo em 31 partidas com a camisa do clube esmeraldino e marcou duas vezes.