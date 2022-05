Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Em busca da classificação para as oitavas de final da Sul-Americana, o Fluminense irá oferecer um prêmio extra para o elenco para alcançar o seu objetivo. De acordo com informações do portal "NetFlu", apesar de não ter divulgado o valor, a quantia foi vista com bons olhos pelo grupo tricolor.

Atualmente, o Fluminense está em terceiro lugar na classificação do seu grupo no torneio. Para se classificar, o Tricolor não depende apenas de si. Terá que vencer o Unión Santa Fe e o Oriente Petrolero e torcer por um tropeço do Junior Barranquilla, que tem os mesmos adversários nos dois jogos que faltam na fase inicial.

A Sul-Americana é considerada a competição que o Fluminense tem mais possibilidades de título na temporada. Além dela, o Tricolor tem pela frente o Brasileiro e a Copa do Brasil. Sem contar que o torneio jamais foi vencido pelo clube das Laranjeiras.