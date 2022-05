Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Germán CanoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 17/05/2022 11:00

Rio - Não exagero dizer que o começo de Germán Cano pelo Fluminense vem entusiasmando os torcedores do clube carioca. Decisivo no título do Estadual contra o Flamengo e principal destaque do Tricolor na temporada, o argentino vem conquistando muitos corações no clube. E não é por menos. Goleador também no Vasco, clube que defendeu antes de ir para o Flu, Cano já tem uma média superior de gols atuando pelo clube das Laranjeiras.

Cano desembarcou no rival do Tricolor em 2020, após se destacar no futebol colombiano. O seu primeiro ano no Vasco, o argentino marcou 24 gols em 51 jogos. A média foi de 0,47 gol por jogo. No ano seguinte, o artilheiro teve um rendimento inferior e anotou 19 bolas na rede em 50 partidas. Média de 0,38 gol por jogo.

Pelo Fluminense, Cano atuou menos, afinal a temporada está em andamento. Ao todo foram 30 jogos e 15 gols pelo clube carioca. A média do argentino é de 0,5 gol por jogo. Os números são impressionantes e mesmo ainda no primeiro mestre, o artilheiro está a apenas quatro gols de igualar a marca que alcançou na última temporada pelo Cruzmaltino.