Fluminense enfrentará viagem de 5h para encarar o Unión Santa Fe pela Sul-AmericanaFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 16/05/2022 16:05

Rio - A partida entre Fluminense e Unión Santa Fe nesta quinta-feira (19), às 19h15, pela penúltima rodada da Sul-Americana, valerá a permanência do Tricolor na competição. Por outro lado, antes mesmo de iniciar o jogo, a comissão técnica e elenco terão que encarar uma viagem de 5h para chegar ao Estádio 15 de abril. A informação é do portal "GE".

Ainda de acordo com o portal, o Fluminense embarcará nesta terça-feira para Rosário, na Argentina, após o treino pela manhã. O voo fretado dura em torno de 3h, mas além disso, o Tricolor terá que viajar cerca de 2h de ônibus para Santa Fe.

Nesta quarta-feira, o Fluminense treinará no centro de treinamento do Colón, onde o time irá finalizar a preparação para o confronto, que pode eliminar o Tricolor da Sul-Americana em caso de derrota. A equipe de Fernando Diniz é a terceira colocada no Grupo H e soma sete pontos.