Cano é um dos destaques do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Cano é um dos destaques do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 15/05/2022 14:31

Rio - Germán Cano foi destaque mais uma vez da vitória do Fluminense. Na noite do último sábado, o argentino foi responsável pelos gols da vitória por 2 a 1 do Tricolor sobre o Athletico-PR, em Volta Redonda, pelo Brasileirão. Artilheiro do clube na temporada, em 30 jogos, Cano balançou as redes 15 vezes. E, ao analisar seus números, ele se vê muito bem e confiante.

"Acho que estou muito bem. Fazer gols dá muita confiança para continuar mais ainda.", disse Cano, que completou:

"Trabalho duro, todos os dias. Trabalho é fundamental para continuar como estou fazendo agora. Feliz pela vitória do time, que estava precisando muito. Agora é continuar, descansar para o que vier", concluiu.

O primeiro gol marcado diante do clube paraense foi depois de se livrar de um zagueiro e bater forte, cruzado e de fora da área. Não satisfeito com um, o argentino anotou o segundo ao chutar de primeira dentro da área. A bola foi alta, bateu na trave e entrou para a comemoração tradicional em homenagem ao filho, Lorenzo.