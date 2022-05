Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 15/05/2022 11:49 | Atualizado 15/05/2022 11:49

Rio - Durante entrevista coletiva, o treinador do Fluminense, Fernando Diniz, elogiou o rendimento da equipe tricolor ao decorrer da vitória por 2 a 1 sobre o Athletic-PR, na noite deste sábado, no Raulino de Oliveira, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do gol sofrido, o técnico apontou uma evolução no time e viu um resultado justo.

"O time evoluiu da partida contra o Vila Nova. Fez dois tempos mais parecidos, não caiu no segundo tempo, em alguns momentos até (aconteceu) o contrário, aumentou a rotação. O ponto negativo é ter tomado gol praticamente no último minuto do jogo, a gente estava com a bola dominada, não precisava acelerar o jogo, forçou um passe sem necessidade, forçou um escanteio, e uma bola baixa... Eu não vi o lance ainda, mas era um gol muito evitável. Mas de maneira geral eu gostei do comportamento da equipe, acho que os jogadores lutaram muito hoje, do começo ao fim, e mereceram a vitória, que foi muito justa.", afirmou Diniz.

Com o resultado, o Fluminense alcançou a 11ª posição, com oito pontos. Essa pontuação é a mesma do Botafogo e São Paulo, que possuem melhores saldos de gols e um jogo a menos. O próximo compromisso do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro é diante do Fortaleza, no dia 22 de maio, às 16h, no Castelão. Antes, o clube encara o Unión Santa Fe, pela Sul-Americana, na próxima quinta-feira (19), às 19h15, na Argentina.