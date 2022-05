Yago Felipe - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 14/05/2022 17:30

Rio - Com a decisão de Abel Braga de pedir demissão durante a temporada, o Fluminense contratou Fernando Diniz para o cargo. O novo técnico não teve ainda nenhum período sem jogos para conseguir treinar melhor o seu elenco. Apesar disso, o volante Yago Felipe afirmou que já consegue ver marcas do trabalho do comandante no clube carioca.

"A gente usa o pouco tempo que tem. O Diniz usa bastante vídeo, não apenas de lances nossos, mas também do adversário, para que a gente possa estar ainda mais preparado e ter o máximo de informação possível. Assim vamos tentando aproveitar ao máximo os dias de treinamento", afirmou em entrevista ao site do Fluminense.

O treinador tem a missão de fazer o Fluminense conseguir render bem em três competições ao mesmo tempo. O Tricolor está nas oitavas de final da Copa do Brasil, disputa a fase de grupos da Sul-Americana e também a Série A do Brasileiro.