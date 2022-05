Felipe Melo - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 14/05/2022 10:20

Rio - O Fluminense tem na próxima quinta-feira contra o Union Santa Fe uma partida decisiva na temporada pela Sul-Americana. E de acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Tricolor poderá ter neste duelo o retorno de dois jogadores importantíssimos: o volante Felipe Melo e o apoiador Paulo Henrique Ganso.

Felipe Melo não joga pelo Fluminense desde o primeiro jogo da final do Carioca contra o Flamengo no fim de março. O volante se submeteu a uma artroscopia no joelho, já está de volta aos treinos e está sendo preparado para retornar aos gramados no duelo que será realizado na Argentina.

Já Ganso sofreu uma lesão muscular de grau 1 na coxa na partida contra o Palmeiras no último dia 8 pelo Brasileiro. Ele ficou de fora do duelo contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil, e contra o Athletico-PR, pela Série A, mas já voltou a treinar e tem boas condições de encarar o Union Santa Fe.

Com duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jogos, o Fluminense precisa de duas vitórias nos próximos desafios para avançar para as oitavas de final da Sul-Americana e ainda torcer por um tropeço do Junior Barranquilla. Apenas uma equipe do grupo avança na competição.