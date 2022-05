Em busca de um novo clube, Jean mantém a forma no Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense FC

Publicado 13/05/2022 18:58

Rio - Velho conhecido da torcida do Fluminense, o volante Jean, de 35 anos, participou das atividades do Sub-23 no CT Carlos Castilho nesta sexta-feira (13). Enquanto não encontra um novo clube, o jogador mantém a forma no Tricolor para receber novas oportunidades. A informação é do portal "GE".

Campeão brasileiro em 2012, Jean disputou 220 partidas e marcou 19 gols. Após deixar o Tricolor, o volante acertou com o Palmeiras. O último clube do volante foi o Cruzeiro, em 2020.

O meio-campista aproveita a boa relação com a direção do Fluminense para se manter ativo e ter condições de acertar com um novo time. No currículo, Jean teve passagens também por América-SP, Marília-SP, Penafiel-POR e São Paulo.