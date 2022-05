André - Mailson Santana / Fluminense

AndréMailson Santana / Fluminense

Publicado 13/05/2022 12:24 | Atualizado 13/05/2022 12:24

Rio - O volante André, do Fluminense, é tratado como uma das principais joias do elenco Tricolor. O atleta, de 20 anos, vem sido um dos destaques da equipe nas últimas partidas, e chamado a atenção de clubes ao redor de todo o planeta.

Em entrevista ao "SporTV", o jogador falou sobre a sua função e sua responsabilidade no meio-campo do Fluminense. Na visão do atleta, ele atua em uma posição difícil, por ser um espaço do campo que é necessário pensar muito rápido.

"Jogo em um posição difícil ali no meio de campo. Ainda mais que somos da base. É uma responsabilidade ainda maior. É um espaço do campo que temos que pensar muito rápido, ter a dinâmica do jogo, atacar bem e defender bem. Creio que é muito trabalho, muito treinamento. Assistindo muito vídeos. Meu estafe me ajuda bastante. Tendo isso tudo, creio que a qualidade vai sobressaindo, as coisas vão acontecendo naturalmente", comentou o camisa sete.



O volante, agora, segue sua preparação para o próximo duelo do Fluminense, contra o Athletico-PR, no próximo sábado (14), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Confronto será válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.