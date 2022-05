Wellington teve participação em todos os jogos do Fluminense sob o novo comando de Diniz - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 12/05/2022 16:14

Rio - Sob o comando de Fernando Diniz, o volante Wellington tem ganhado espaço no Fluminense. O jogador atuou nos três jogos com o novo treinador a frente, sendo dois como titular, contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, e na vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova, na última quarta-feira (11), pela Copa do Brasil. A fim de superar desconfiança vivida, o atleta afirmou que está trabalhando muito para ter reconhecimento.

"Feliz e orgulhoso. Logicamente, o apoio da torcida é muito importante. Mas eu sou muito comprometido com a camisa do Fluminense. Nunca desanimei. Quando ouço críticas, procuro trabalhar ainda mais. Quando estou jogando, trabalho o dobro para continuar jogando. Minha carreira é longa. Onde passei eu joguei e ganhei. O que eu posso fazer para o torcedor é dar o meu melhor, no treinamento e no campo. E ter reconhecimento é muito melhor que as críticas.", disse e completou:

"Feliz pela atuação, pelo resultado. Pela atuação não só minha, mas do grupo todo, todo mundo comprometido. O grupo vinha crescendo. O Diniz chegou, deu um padrão novo, mais posse de bola, mais qualidade na hora de sair. A tendência é só crescer.", afirmou.

O volante ainda comentou sobre seu psicológico durante as críticas e como é importante cuidar da mente para seguir lutando por espaço:

"Acho que a parte mental é fundamental em tudo na vida. É muito trabalho, muita dedicação e muita força mental para superar a crítica. Estou totalmente adaptado, o Fluminense é minha casa, agora é seguir em frente e buscar mais títulos.", concluiu.