Paulo Henrique Ganso - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 11/05/2022 21:20 | Atualizado 11/05/2022 21:21

Rio - Após a perda de Paulo Henrique Ganso por uma lesão no músculo posterior da coxa direita, no último domingo (8), contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, a torcida tricolor se preocupou com o tempo que o camisa 10 levaria para retornar aos gramados. Por outro lado, de acordo com o jornalista Edgar Maciel de Sá, do portal "GE" nesta quarta-feira, a contusão do jogador de 32 anos é considerada "leve".

"Recebi a informação de que a lesão do Ganso foi leve (grau 1). A expectativa é que o camisa 10 não fique muito tempo longe dos gramados", diz o jornalista Edgar Maciel de Sá.

Devido à lesão, Ganso ficou fora do confronto decisivo do Fluminense contra o Vila Nova nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Serra Dourada, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na primeira partida, o Tricolor venceu o time goiano de virada por 3 a 2.