Germán Cano destacou o trabalho desenvolvido por Diniz e acredita em um bom desempenho diante do Vila NovaFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - O segundo confronto entre Fluminense e Vila Nova, nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Serra Dourada, vale vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor, que venceu o primeiro jogo por 3 a 2, possui a vantagem do empate. Porém, o artilheiro Germán Cano está confiante para mais uma vitória e para carimbar a classificação na próxima fase.

"Eu acho que o time trabalhou muito bem para este próximo jogo. Sabemos que será uma partida muito difícil, em um campo também complicado. Mas nossa equipe está preparada para fazer seu melhor jogo, ganhar e avançar de fase", afirmou o camisa 14 ao site oficial do Fluminense.

Autor de um dos gols da última partida contra o time goiano e dono do tento que garantiu o empate diante do Palmeiras, no último domingo, pelo Brasileirão, Cano comentou sobre a evolução coletiva do elenco e afirmou que isso é fruto de um bom trabalho intenso desenvolvido pelo treinador Fernando Diniz, que mesmo com pouco tempo, já está moldando a equipe de acordo com seu estilo.

“O sistema vai ser o mesmo do jogo passado. Jogando com personalidade, com esse trabalho do Fernando (Diniz), que busca isso dentro do campo, que busca ser agressivo, ter paciência com a bola e aproveitar os momentos da fase ofensiva”, avaliou Cano, que comentou também sobre sua boa fase, atualmente com 12 gols na temporada:

“Eu sempre acredito na confiança que tenho, no que posso fazer dentro de campo. Primeiro tenho que trabalhar para o time e acreditar em cada situação de gol”.