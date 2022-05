John Kennedy - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 10/05/2022 09:00

Rio - O caso envolvendo a apreensão do carro de John Kennedy pode ter consequências para o atacante no Fluminense. De acordo com informações do portal "NetFlu", dirigentes do clube carioca estudam a possibilidade de aplicar uma multa no jogador.

Nesse último fim de semana, o carro do jovem, de 19 anos, foi apreendido pela PM em Itaboraí, no estado do Rio. John Kennedy não estava no veículo, mas o mesmo era conduzido por duas pessoas sem habilitação e que portavam maconha.

O atacante compareceu a delegacia para esclarecer a situação e foi autuado por confiar veículo a pessoas não habilitadas Não é a primeira vez que o jovem se envolve em uma polêmica fora das quatro linhas em 2022.

Após férias depois de disputar a Copa São Paulo, John Kennedy sofreu uma fratura no pé durante uma pelada em uma comunidade. Durante o tratamento da lesão, o atacante faltou a algumas atividades e acabou recebendo uma advertência do Fluminense.