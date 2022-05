Germán Cano no treino do Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 09/05/2022 12:17 | Atualizado 09/05/2022 12:21

Germán Cano desencantou após quatro partidas em branco e, ao garantir o empate de 1 a 1 do Fluminense com o Palmeiras, marcou o primeiro gol sob o comando de Fernando Diniz. O artilheiro tricolor, inclusive, elogiou o novo treinador e considera que ele conseguiu mudar o ambiente dentro do elenco.

"Todos estão convencidos que vai dar certo. Eu acredito muito nesse trabalho, e está convencendo todo mundo. Mudou o pensamento de muitos jogadores", garantiu em coletiva no último domingo.



O atacante argentino também avaliou a mudança na forma de jogar do Fluminense com a mudança de comando. No duelo com o Palmeiras, Cano muitas vezes voltou na defesa para marcar e também teve que pressionar os adversários no meio e no ataque.



"Diniz quer, quando o time perca a bola no meio do campo ou na frente, que passe todo mundo para marcar para ficar o time junto. Isso é a garantia do nosso trabalho. Depois, jogar em um ou dois toques, ficar perto do companheiro para ter mobilidade, fazer o facão e ter chance de gol. Isso que ele me pede. O trabalho dele é muito bom. Todos estão acreditando muito nele", completou.