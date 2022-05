Técnico Fernando Diniz terá pouco tempo de treinos neste início pelo Fluminense - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Técnico Fernando Diniz terá pouco tempo de treinos neste início pelo FluminenseMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Publicado 08/05/2022 13:32

O Fluminense tem uma novidade na lista de relacionados para o duelo deste domingo, às 16h, contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, na Allianz Arena. Recuperado de lesão na coxa direita, Manoel volta a ser opção para o técnico Fernando Diniz.

Entretanto, o zagueiro, que era titular quando se machucou e ficou fora das últimas três partidas, ficará como opção no banco de reservas, com a dupla de zaga sendo formada por Nino e David Braz.



Quem continua fora é Jhon Arias. O meia-atacante colombiano voltou a trabalhar com bola no campo na sexta-feira após se recuperar de contusão no tornozelo direito. Devido ao pouco tempo, a comissão técnica optou por esperar mais alguns dias e a tendência é que ele retorne durante a semana, contra o Vila Nova pela Copa do Brasil.



Outro desfalque é André, expulso contra o Coritiba e que terá de cumprir suspensão automática. Wellington é o substituto.



O Fluminense deve ir a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Cris Silva; Wellington, Yago e Ganso; Luiz Henrique, Willian e Germán Cano.



Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e Muriel

Zagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e Nino

Laterais-direitos: Calegari e Samuel Xavier

Laterais-esquerdos: Cris Silva, Marlon e Pineida

Volantes: Martinelli, Nonato, Wellington e Yago

Meias: Nathan e Ganso

Atacantes: Caio Paulista, Fred, Cano, Luiz Henrique, Matheus Martins e Willian Bigode