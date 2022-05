Técnico Fernando Diniz terá pouco tempo de treinos neste início pelo Fluminense - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Técnico Fernando Diniz terá pouco tempo de treinos neste início pelo FluminenseMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Publicado 06/05/2022 18:37

Se não bastasse a desgastante maratona, o Fluminense ainda terá pela frente uma sequência de jogos fora de casa. A partir do duelo com o Palmeiras, neste domingo em são Paulo, o terá cinco dos próximos seis compromissos longe do Rio de Janeiro. E ainda por três competições diferentes.



Pelo Brasileirão, além do Palmeiras, a equipe de Fernando Diniz viajará para encarar o Fortaleza, dia 22 de maio. Antes, terá o único jogo em casa, contra o Athletico-PR, dia 14, mas não será no Maracanã, que ainda estará fechado para a reforma do gramado.



Já pela Copa do Brasil, o Fluminense joga na próxima quarta-feira contra o Vila Nova em busca de classificação para as oitavas de final. Na ida, venceu de virada por 3 a 2 no Maracanã. As outras duas partidas fora também serão, só que para a Copa Sul-Americana, contra Unión Santa Fé, na Argentina, e Oriente Petrolero, na Bolívia, dias 19 e 26, respectivamente.