Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt não quer priorizar competiçõesFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 06/05/2022 09:30

Rio - Revelado pelo Fluminense, o meia Wendel foi vendido pelo clube carioca ao Sporting no fim de 2017. Porém, cinco anos depois o Tricolor aguarda para receber uma verba extra pelo jogador. O valor é relativo a revenda do clube português para o Zenit. As informações são do portal "NetFlu".

O jogador, de 24 anos, mudou de ares em 2020. Na ocasião, ficou determinado que o Fluminense teria direito a receber R$ 10 milhões por ser clube formador de Wendel. Segundo o portal, o Tricolor ainda irá embolsar R$ 2,5 milhões.

Wendel se destacou pelo Fluminense em 2017 e no ano seguinte foi para o Sporting. Após três temporadas pelo clube português foi negociado. O Zenit, da Rússia, desembolsou 20,3 milhões de euros (R$ 132,6 milhões da época) para contratar o brasileiro.