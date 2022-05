Ganso abriu o placar na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Junior Barranquilla - MAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 05/05/2022 13:12

Ganso mostrou nas duas últimas partidas um faro artilheiro, com três gols de formas diferentes: um chute de fora da área e uma cabeçada, na derrota por 3 a 2 para o Coritiba pelo Brasileirão, e um voleio na vitória por 2 a 1 sobre o Junior Barranquilla (COL) pela Copa Sul-Americana. Antes, havia feito apenas um em 2022, nos 3 a 2 contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil. Agora, em apenas cinco meses, está perto de igualar seu melhor desempenho desde que chegou ao Fluminense.

A melhor marca do meia é de 2019, com cinco gols em 47 jogos (nesta temporada foram quatro em 20 partidas). Em bom momento como titular, o meia, entretanto, avisa que sua função é outra dentro de campo.



"Espero que eu possa seguir fazendo os gols, ajudando a equipe, mas a minha função é fazer o time jogar, passar a bola para os atacantes e deixá-lo na cara do gol", disse.



Um dos destaques do Fluminense na temporada, Ganso celebrou também a chegada do amigo Fernando Diniz, que gosta muito do seu futebol e tentou levá-lo ao Santos quando trabalhou por lá. Depois de três anos, a dupla volta a trabalhar junta no Fluminense e o meia acredita que pode crescer ainda mais.



"Receber a notícia de que ele estava voltando foi uma alegria enorme, apesar da saída do Abel, porque não queríamos. O Diniz é um amigo pessoal. O que ele faz de melhor é passar confiança, ajudar no posicionamento me deixando mais próximo dos companheiros de ataque para fazer o time jogar, e muitas conversas sobre a vida também", explicou.