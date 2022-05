Luiz Henrique comemorando o gol da vitória - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 04/05/2022 23:25

Na base da raça e vontade, o Fluminense jogou o suficiente para vencer o Junior Barranquilla, por 2 a 1, na estreia do técnico Fernando Diniz, e está vivo na briga por uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. Os gols foram marcados por Ganso e Luiz Henrique. Borja descontou para o time colombiano.

O torcedor do Fluminense mal teve tempo para se sentir tenso no duelo entre o Tricolor e o Junior Barranquilla. Antes dos quatro minutos de partida, Yago Felipe cobrou escanteio, e Paulo Henrique Ganso, em fase iluminada, abriu o placar com uma espécie de meia bicicleta. Nos primeiros minutos após o gol, o Junior Barranquilla até ensaiou uma reação com pressão sobre o Flu, colocando seu time inteiro no campo de ataque e explorando bastante o lado direito de seu ataque, com Albornoz e Viáfara, mas o Tricolor logo conseguiu reequilibrar as ações e assumir a postura de domínio, porém nenhuma das equipes criou novas chances de grande perigo.

Na segunda etapa, o Fluminense não conseguiu sustentar por muito tempo a vantagem no marcador. Após cruzamento de Fuentes, Albornoz arrumou de cabeça dentro da área, Giraldo desviou e Fábio tentou pegar. Na sobra, Borja só empurra para o gol vazio, deixando tudo igual no Maracanã.

Logo após sofrer o gol de empate, Fernando Diniz chamou Fred e Nathan, que entraram nas vagas de Willian e Cris Silva, respectivamente. O nervosismo era evidente nos jogadores tricolor. Tanto que, aos 17, David Braz arriscou de muito longe, sem perigo algum. O zagueiro percebeu a bizarrice que fez e se desculpou com os companheiros.

Mas, apesar das dificuldades, o Tricolor conseguiu chegar ao segundo gol, com Luiz Henrique, aos 27. Ganso tocou para Fred, que deu linda enfiada de bola para o jovem atacante bater para o gol e colocar o Fluminense na frente do marcador.

Depois de fazer o gol, Luiz Henrique foi substituído, aos 33 minutos, para a entrada de Marlon, e a partida se tornou teste para cardíaco. Aos 35, Fábio recebeu a bola recuada e Fábio driblou o jogador do Junior Barranquilla na fogueira. Muito tricolor passou mal com o lance no Maracanã.

Aos 42, após falta em Ganso, jogadores das duas equipes se estranharam. Clima tenso no gramado e, nas arquibancadas, torcedores gritavam frases de incentivo aos guerreiros tricolores. Passada a turbulência, o Fluminense conseguiu segurar o resultado e conquistou importante vitória, que deixa o clube vivo na Sul-Americana.

Com o resultado, o Fluminense está, momentaneamente, na segunda colocação, com sete pontos, mesma pontuação do Junior Barranquilla. Ainda há mais duas rodadas antes do término da primeira fase da Copa SUl-Americana.