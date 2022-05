Paulo Henrique Ganso é o principal nome da equipe do Fluminense - MAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 09/05/2022 15:21

Rio - A vitória sobre o Junior Barranquilla trouxe algo além dos três pontos para o Fluminense. Nesta segunda-feira, a Conmebol elegeu o gol de Ganso, o primeiro da partida, como o mais bonito da quarta rodada da Sul-Americana. Com o feito, esta se tornou a temporada em que o camisa 10 mais participou de gols no Tricolor. Ao todo, foram quatro gols e três assistências.



Ganso abriu o placar nos quatro primeiros minutos da partida, que ocorreu no Maracanã. Em uma cobrança de escanteio, Yago Felipe colocou a bola na área. Bem posicionado, o camisa 10 se elevou para aplicar uma bicicleta, que surpreendeu o goleiro Sebastián Viera e resultou no primeiro gol do Fluminense. Depois, o meia participou da jogada que culminou no gol de Luiz Henrique, que consolidou a vitória tricolor.

Na última rodada, contra o Palmeiras pelo Brasileirão, Ganso sentiu dores e precisou sair de campo ainda no primeiro tempo. O clube ainda não informou se o jogador sofreu uma lesão ou por quanto tempo ficará fora de campo. Na próxima quarta, o Fluminense encara o Vila Nova, às 21h30, no Serra Dourada (GO), pela terceira fase da Copa do Brasil.