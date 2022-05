Nathan - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

NathanMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 09/05/2022 09:00

Rio - O Fluminense ficou no empate contra o Palmeiras no primeiro jogo de Fernando Diniz no Brasileiro. O resultado interrompeu uma sequência de duas derrotas do Tricolor na competição. A partida foi muito disputada e o técnico tricolor teve que fazer duas mudanças por conta de problemas físicos. Os meia Paulo Henrique Ganso e Nathan não conseguiram terminar o jogo, porém, de acordo com o comandante nenhum deles preocupa para a partida da próxima quarta-feira contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil.

"Nathan foi cansaço. E o Ganso foi só um desconforto, mas nada grave. Tanto que ele ficou em campo ainda, bateu o escanteio. Então alguma coisa aconteceu, mas nada para a gente ficar muito preocupado", afirmou o técnico.

Paulo Henrique Ganso saiu logo no primeiro tempo, após sentir dores na coxa direita. Já Nathan teve uma boa atuação, mas acabou sendo substituído por Willian na segunda etapa. O Fluminense saiu atrás após gol de Dudu, mas buscou o empate no fim da partida com Germán Cano.

Na próxima quarta, o Fluminense irá encarar o Goiás no jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida irá acontecer em Goiânia e o Tricolor vai jogar por um empate para avançar para as oitavas de final da competição.