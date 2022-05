Técnico Fernando Diniz aprovou a atuação do Fluminense contra o Palmeiras - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 08/05/2022 19:50

O desafio foi difícil contra uma das melhores equipes do país e jogando fora de casa, mas o Fluminense conseguiu segurar o Palmeiras e garantir o empate em 1 a 1 pelo Brasileirão. A vitória era ideal para sair da parte de baixo da tabela, mas o técnico Fernando Diniz prefere ver o copo meio cheio e exaltou a postura dos jogadores, principalmente pela raça em campo, o que considerou parecido com o apresentado no Carioca e que vinha faltando.

"Vocês falam muito da parte tática, mas o que eu quero que eles entendam o quanto antes - e vai ser sempre o principal desde o primeiro dia que cheguei - é ter o espírito de competitividade que eles tiveram. Eles absorveram quase que de maneira imediata, isso que faz um time prevalecer sobre outro, equilibrar as forças, como no caso de hoje. Nesse sentido, acho que foi um resgate daquele Fluminense que fez a final contra o Flamengo e ganhou de maneira brilhante o Estadual", analisou Fernando Diniz.



O treinador do Fluminense também elogiou muito as entradas de Fred e Caio Paulista, autor da assistência para Cano, assim como as de Nonato, que entrou no primeiro tempo mas depois foi substituído na parte final do jogo, e Willian.



"Os jogadores que entraram foram bem. Time conseguiu fazer um grande jogo na minha opinião. Fluminense tem um elenco muito equilibrado. Foi um espírito de coletividade muito acentuado, o que possibilitou a boa partida", disse Diniz.