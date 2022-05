Fernando Diniz no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Fernando Diniz no treino do FluminenseMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 08/05/2022 15:19

Rio - Com surpresas, o Fluminense está escalado para enfrentar o Palmeiras neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz promoveu mudanças e decidiu escalar Wellington no lugar de André, que cumpre suspensão automática, e Nathan na vaga de Bigode, para organizar o meio-campo ofensivo do Tricolor ao lado de Ganso.

Escalação do Fluminense Foto: Divulgação/Fluminense FC

Escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Mario Pineida; Wellington, Yago Felipe, Nathan e Ganso; Luiz Henrique e Germán Cano.

O Fluminense precisa da vitória para afastar o perigo da zona de rebaixamento. Na tabela da Série A, o Tricolor ocupa a 15ª posição e soma apenas quatro pontos, enquanto o Palmeiras está na 13ª colocação e com cinco pontos.