Fernando Diniz comanda treino do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 06/05/2022 17:55

Rio - Em busca de um substituto para Luiz Henrique, o Fluminense ainda monitora o mercado para tentar encontrar novas oportunidades. Por outro lado, o Tricolor pode contar com o retorno programado de um jogador para julho. Esse é o caso do meia-atacante Michel Araújo, de 25 anos, que está emprestado até junho ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes. A informação é do portal "LANCE!".

Michel Araújo em ação pelo Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

O clube dos Emirados Árabes, que é comandado pelo técnico Odair Hellmann, ainda não sinalizou o interesse em exercer a opção de compra do meio-campista uruguaio. Entretanto, isso não interfere os planos do Fluminense, que tem até o dia 22 de maio para receber uma resposta do Al-Wasl. Caso não exerçam a cláusula do contrato, Michel Araújo retornará ao Tricolor, mas só poderá atuar em julho, quando abrir a próxima janela de transferências.

Quando assumiu o Fluminense, o técnico Fernando Diniz buscou informações sobre o elenco e perguntou sobre a situação de Michel Araújo. O meia-atacante tem contrato com o Tricolor até o final de 2024. Pelo Al-Wasl, o jogador disputou 30 jogos e marcou 12 gols.