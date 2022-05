Fernando Diniz é apresentado como novo técnico do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 05/05/2022 18:40

Rio - Após vencer o duelo contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, na última quarta-feira (04), o Fluminense volta suas atenções para o duelo contra o Palmeiras, no próximo domingo (08), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na coletiva após o duelo da Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz elogiou o Alviverde e analisou a futura partida:

"O time do Palmeiras é o time mais competitivo que tem no Brasil. É o mais estável, time que consegue dominar muito bem as fases do jogo, tanto pela qualidade do seu treinador, mas também dos jogadores, pelo histórico vencedor que eles têm", disse Fernando Diniz, antes de completar:



"Adversário muito duro que vamos enfrentar, mas vamos fazer o melhor para fazer grande jogo no domingo e trazer o resultado", finalizou o treinador do Fluminense.

Como dito anteriormente, Fluminense e Palmeiras se enfrentarão no próximo domingo (08), às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Tricolor é o 14º colocado da competição, com quatro pontos. Já o Alviverde está na 11ª posição, com cinco pontos.