Nathan entrou bem na vitória do Fluminense sobre o Junior BarranquillaMailson Santanta/Fluminense

Publicado 05/05/2022 14:09

Na vitória por 2 a 1 sobre o Junior Barranquilla (COL), pela Copa Sul-Americana, o Fluminense chegou a jogar parte do segundo tempo com Paulo Henrique Ganso e Nathan juntos no meio de campo. E não foi apenas pela necessidade de vitória para seguir vivo na competição. O treinador Fernando Diniz deixou claro que pretende utilizar a dupla de meias em outras partidas.



"Não tem fundamento quem acha que Nathan não pode jogar com o Ganso. Jogador bom pode jogar junto", avisou o treinador.



Autor de um dos gols, Ganso concordou com Diniz. "É sempre bom jogar ao lado de bons jogadores, e o Nathan tem muita qualidade. Certamente tem muitos jogos e ele vai jogar. Pode ter um rodízio também, tem muita gente boa: Martinelli, Nonato e Wellington, que entraram na partida. Gente boa nós temos e isso é bom porque dá opções", avaliou.



O Fluminense volta a campo no domingo, quando enfrenta o Palmeiras em São Paulo, às 16h.