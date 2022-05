Lance da falta entre Andrey, do Coritiba, e Yago Felipe, do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Reprodução/TV Globo

Publicado 05/05/2022 21:00

Rio - O árbitro Wagner Reway, responsável pela análise do VAR na derrota do Fluminense por 3 a 2 para o Coritiba, no último domingo, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro, não deve ser escalado para a próxima rodada do Brasileirão. Na ocasião, o lance da cabeçada de Andrey em Yago Felipe, que não foi recomendado a revisão para Raphael Claus (árbitro do campo), influenciou na decisão. A informação é do portal "GE".

No entanto, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, negou o afastamento. Apesar disso, na última quarta-feira, o Fluminense esteve na sede da entidade para contestar a arbitragem e emitiu uma nota oficial afirmando que o erro do árbitro foi reconhecido.

"O Fluminense foi recebido pela Comissão de Arbitragem da CBF para tratar dos problemas ocorridos na partida contra o Coritiba. Dentre os lances polêmicos abordados na reunião houve consenso de que o lance da cabeçada de Andrey em Yago Felipe deveria ter sido revisado pelo VAR, o que não ocorreu. Diante disso, a comissão diligentemente informou que tomaria as medidas cabíveis", diz a nota do Fluminense.