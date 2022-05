Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 05/05/2022 09:00

Rio - A reestreia de Fernando Diniz pelo Fluminense foi com vitória. Em uma partida muito complicada, o Tricolor derrotou o Junior Barranquilla, no Maracanã, se manteve vivo na Sul-Americana. Ao fim do jogo, o técnico elogiou a postura dos seus jogadores e afirmou que o resultado coroou uma boa atuação da equipe carioca.

"O que o time fez de melhor hoje foi resgastar o que eles já tinham, que mostraram para poder conquistar o Campeonato Carioca de maneira especial no jogo contra o Flamengo. A gente trabalhou aspectos táticos. No dia pós-jogo deles, levei a campo, não ficaram apenas na recuperação, fizeram recuperação mais ativa comigo, fizeram alguns movimentos táticos para poder facilitar um pouco no dia de hoje. Mas, fundamentalmente, o aspecto principal foi o anímico, então acho que resgatou pelo menos um pedaço para o jogo de hoje", afirmou.

Diniz fez questão de falar a respeito de Luiz Henrique, autor do gol da vitória do Fluminense. O jovem, de 21 anos, se emocionou ao fim da partida, após comentar o momento de pressão vivido nos últimos jogos, por conta do jejum de gols que estava passando, depois de acerta sua transferência para o Betis.

"Esses primeiros dias no Fluminense têm sido, para mim, especiais, eu adoro estar aqui. Me emociona poder voltar, eu fiquei três anos experimentando, para poder voltar melhor do que eu parti em 2019. Meu contato com os jogadores sempre é muito próximo, e com o Luiz Henrique não é diferente, eu considero ele um jogador brilhante, com um potencial incrível e acho que a carreira dele está só no começo. Ele pode decolar de maneira bem exponencial", disse.