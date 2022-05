Luiz Henrique em ação pelo Fluminense - Foto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 05/05/2022 17:40

Rio - A futura saída de Luiz Henrique, que foi vendido pelo Fluminense ao Real Betis, da Espanha, para o meio do ano, começou a preocupar a situação para o técnico Fernando Diniz. Na última quarta-feira (4), em entrevista coletiva, após a vitória do Tricolor por 2 a 1 sobre o Junior Barranquilla, no Maracanã, pela Sul-Americana, com gols do atacante e de Ganso, o treinador admitiu que a diretoria busca um substituto.

"O Fluminense já está preocupado com essa situação. Eu, chegando, também. Confesso que o Luiz Henrique é uma joia muito rara, jogador muito difícil de fazer reposição, porque ele é muito raro. Vamos monitorar dentro do possível. Às vezes têm jogador que você gosta, mas a condição financeira do clube não permite você contratar, mas o Fluminense já está monitorando e eu também", afirmou Fernando Diniz.



"Eu considero ele um jogador brilhante, com um potencial incrível e acho que a carreira dele está só no começo. Ele pode decolar de maneira bem exponencial", completou.



Após conquistar uma boa vitória na Sul-Americana, o Fluminense precisa virar a chave para o Campeonato Brasileiro, que irá enfrentar o Palmeiras neste domingo (8), às 16h, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 14ª posição e soma quatro pontos na tabela da Série A.