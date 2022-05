Paulo Henrique Ganso é o principal nome da equipe do Fluminense - MAURO PIMENTEL / AFP

Paulo Henrique Ganso é o principal nome da equipe do FluminenseMAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 06/05/2022 14:33

Rio - O duelo entre Palmeiras e Fluminense, no próximo domingo (08), poderá ter casa cheia! Até o começo da tarde desta sexta-feira (06), mais de 23 mil ingressos já haviam sido vendidos para o confronto. Vale lembrar que a capacidade do Allianz Parque, palco da partida, é de 45.500 pessoas.

A torcida do Fluminense ficará localizada no Setor Sul Superior do estádio. O acesso será feito pelo Portão D, na Rua Padre Antônio Tomás. Os ingressos para os Tricolores estão custando R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada). Vale lembrar que os duelos realizados no Allianz Parque não possuem gratuidades.

Caso os ingressos não se esgotem, os torcedores do Tricolor poderão comprar suas entradas no dia do jogo, na Bilheteria ao lado do Portão D, a partir das 14h.

Como dito anteriormente, o duelo entre Fluminense e Palmeira será realizado neste domingo (08), às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Tricolor está na 14ª colocação, com quatro pontos. O Alviverde está na 11ª posição, com cinco pontos.