Jhon Arias voltou a treinar no campo após desfalcar o FluminenseMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 06/05/2022 14:13

O técnico Fernando Diniz poderá contar com mais uma opção no elenco do Fluminense em breve. Recuperado de contusão no tornozelo direito, Jhon Arias voltou a treinar com bola no campo nesta sexta-feira e está perto de ficar à disposição.

Sem jogar desde o empate do Fluminense com o Unión Santa Fé (ARG), pela Copa Sul-Americana, no dia 26, o meia-atacante colombiano foi desfalque tricolor nas últimas duas partidas, na vitória por 1 a 1 com o Junior Barranquilla, pela mesma competição, e na derrota por 3 a 2 para o Coritiba, pelo Brasileirão.



Apesar da boa notícia, Arias não deve retornar contra o Palmeiras, no domingo. Como treinou no campo apenas nesta quinta, a tendência é que seja preparado para estar à disposição na próxima quarta, quando o Fluminense enfrenta o Vila Nova-GO, pela partida de volta da Copa do Brasil.