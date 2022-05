Fernando Diniz promove uma mudança para o jogo contra o Palmeiras - Foto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 06/05/2022 21:37

Rio - Sem o volante André, que irá cumprir suspensão automática após ser expulso na última rodada, contra o Coritiba, no Couto Pereira, o Fluminense terá ao menos uma mudança para o jogo contra o Palmeiras neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o portal "GE", o técnico Fernando Diniz planeja utilizar Wellington na vaga da revelação de Xerém.

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Cris Silva; Wellington, Yago Felipe e Ganso; Luiz Henrique, Willian Bigode (Arias) e Germán Cano.



Com quatro pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense ocupa a 14ª posição e precisa da vitória para evitar o risco de se aproximar mais da zona de rebaixamento na Série A.