Técnico Fernando Diniz comanda treino do FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 04/05/2022 20:39

Rio - Com a missão de vencer o Junior Barranquilla nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, o Fluminense divulgou a escalação do time que irá enfrentar o time colombiano pela fase de grupos da Sul-Americana. O Tricolor precisa da vitória para alcançar a mesma pontuação do rival e poder respirar no torneio sul-americano.

Fluminense divulga escalação para enfrentar Junior Barranquilla pela Sul-Americana Foto: Divulgação/Fluminense FC

Além disso, a partida marca a reestreia do técnico Fernando Diniz, que retornou para a segunda passagem no comando do Fluminense após três anos. Na escalação do time tricolor, o treinador desmanchou o esquema tático de três zagueiros implementado por Abel Braga e solicitou o retorno de três atacantes.

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Cris Silva; André, Yago, Ganso; Willian, Luiz Henrique e Cano.