Técnico Fernando Diniz comanda treino do FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 04/05/2022 14:09

Sem grandes surpresas, o Fluminense divulgou a lista de relacionados para o jogo desta quarta-feira às 21h30 pela Copa Sul-Americana, contra o Junior Barranquilla (COL), no Maracanã. Estreante do dia, Fernando Diniz praticamente manteve a relação da derrota tricolor por 3 a 2 para o Coritiba, pelo Brasileirão. A única mudança é o retorno de David Braz, que inclusive deve ser o titular.



Em recuperação de lesão no tornozelo direito, Jhon Arias segue fora e o Fluminense continua com apenas dois atacantes de velocidade: Luiz Henrique e Caio Paulista. Por outro lado, cinco laterais vão para o jogo mais uma vez.



Com quatro pontos, o Fluminense precisa vencer o Junior Barranquilla, líder do Grupo H com sete, para seguir com chances de se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana. Apenas o primeiro se garante na próxima fase.



O time deve ir a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Cris Silva (Marlon); André, Yago, Ganso; Luiz Henrique, Willian Bigode e Cano.

Veja os relacionados:



GOLEIROS: Fábio, Marcos Felipe e Muriel

LATERAIS: Calegari, Cris Silva, Marlon, Pineida e Samuel Xavier

ZAGUEIROS: David Braz, David Duarte, Luccas Claro e Nino

MEIO-CAMPISTAS: André, Martinelli, Nathan, Nonato, PH Ganso, Wellington e Yago

ATACANTES: Caio Paulista, Fred, Germán Cano, Luiz Henrique e Willian Bigode