David Braz pode voltar ao Fluminense nesta quarta-feira (4) pela Sul-Americana - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

David Braz pode voltar ao Fluminense nesta quarta-feira (4) pela Sul-AmericanaFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 03/05/2022 21:41 | Atualizado 03/05/2022 21:44

Rio - Novo técnico do Fluminense, Fernando Diniz finalizou a preparação do Tricolor nesta terça-feira para o confronto contra o Junior Barranquilla, nesta quarta, às 21h30, no Maracanã, pela fase de grupos da Sul-Americana. De acordo com o portal "GE", o time do treinador pode ter a volta de David Braz e três atacantes.

O zagueiro ficou fora da partida contra o Coritiba, no último domingo, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro, após sentir desconforto na perna esquerda. Dessa vez, David Braz pode retornar ao Tricolor nesta quarta. No entanto, o Fluminense terá o desfalque de Jhon Arias, que sofreu uma lesão no tornozelo direito durante o confronto contra o Unión Santa Fe, pela Sul-Americana.

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Cris Silva (Marlon); André, Yago (Nathan) e Ganso; Luiz Henrique, Willian Bigode e Germán Cano.

Com quatro pontos no Grupo H, o Fluminense precisa da vitória contra o Junior Barranquilla para continuar sonhando com a permanência na Sul-Americana, que apenas um por grupo avança.