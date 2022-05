Fernando Diniz no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 03/05/2022 18:10

Rio - Fernando Diniz está liberado para fazer sua estreia no comando do Fluminense. Nesta terça-feira, o treinador teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e comandará a equipe contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela Copa Sul-Americana.

Diniz chegou ao Fluminense para o lugar de Abel Braga, que entregou o cargo na última semana. Ele comandou apenas dois treinos e terá a difícil missão de classificar o Fluminense para as oitavas da Sul-Americana. Atualmente, o Tricolor está na terceira colocação do Grupo H, a três pontos do líder Junior Barranquilla. Apenas o primeiro do grupo avança.

A estreia de Diniz não deverá contar com grande público. Até o momento, apenas 6500 ingressos foram vendidos.