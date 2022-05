Ganso é um dos destaques do Fluminense nesta temporada de 2022 - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 02/05/2022 17:57

Rio - Novo treinador do Fluminense, Fernando Diniz foi apresentado nesta segunda-feira no CT Carlos Castilho e vai estrear no comando da equipe já no duelo contra o Junior Barranquilla-COL pela Sul-Americana na próxima quarta-feira. Para vencer um jogo tão importante para a sobrevivência da equipe na competição, Diniz terá novamente Paulo Henrique Ganso como um de seus comandados.

Fernando Diniz foi apresentado como novo técnico do Fluminense nesta segunda-feira (2) Foto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

O treinador destacou sua relação com o camisa 10 do Fluminense, confessou que tentou levá-lo ao Santos quando esteve no comando da equipe paulista na última temporada e afirmou que Ganso é 'um gênio do futebol'.

- Eu tenho uma relação muito próxima com o Ganso. Eu tentei levar ele para o Santos, mas ainda bem que não deu certo. Quando eu falo do Ganso e não está vivendo um bom momento, não está jogando, soa estranho para quem está ouvindo. A minha opinião sobre ele nunca oscilou, e o Ganso para mim é um gênio. É um cara que faz coisas, e eu joguei e treinei muita gente talentosa. Ele faz coisas que ninguém faz - afirmou o treinador.

Diniz fez questão de lembrar de sua primeira passagem pela equipe, e lembrou que participou das negociações para a contratação do camisa 10 em 2019. O treinador ainda 'agradeceu' Abel Braga por ter colocado Ganso para jogar na equipe titular.

- É um gênio criativo que, por alguns motivos, não conseguiu ter a carreira que o talento dele merecia. A gente teve aquele contato na primeira passagem, eu que me meti para ele vir naquele primeiro momento, foi uma coisa que construí com o Fluminense. Acredito nele como jogador, como pessoa, e fico feliz que o Abel tenha conseguido junto da equipe ter colocado o Ganso para jogar antes de eu chegar. Ele é genial mesmo e eu fico muito feliz pelo momento que ele está vivendo - completou.