Publicado 01/05/2022 19:01

Rio - O Fluminense anunciou no último sábado (30/04) a contratação de Fernando Diniz para o restante da temporada. O retorno do técnico para o Tricolor dividiu opiniões e o jornalista Benjamin Back resolveu se manifestar sobre o assunto nas redes sociais. Benja classificou a volta de Diniz ao Fluminense como "inacreditável" e criticou a diretoria tricolor.

"Fernando Diniz voltou para o Fluminense ???? Inacreditável!!! O Fluminense precisa URGENTE de um dono para comprar o clube…", publicou Benja no Twitter.

A publicação de Benja dividiu opiniões nos comentários. Muitos tricolores estão otimistas com o retorno de Diniz. Apesar da conquista do Campeonato Carioca, torcedores do Fluminense criticavam a atuação da equipe sob o comando de Abel Braga. Com Fernando Diniz, a expectativa é que o time apresente um futebol mais envolvente.

Na sua primeira passagem, Fernando Diniz chegou ao Tricolor no final de 2018 e comandou o clube até agosto de 2019. Sob o comando do treinador, Fluminense teve 18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas (49,2% de aproveitamento). Agora, Diniz retorna ao clube com a missão de conciliar desempenho com resultado.