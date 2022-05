Fernando Diniz - Lucas Merçon / Fluminense

Fernando DinizLucas Merçon / Fluminense

Publicado 01/05/2022 14:38

Rio - Novo técnico do Fluminense, Fernando Diniz deverá fazer sua reestreia pelo clube carioca na próxima quarta-feira contra o Junior Barranquilla, pela Sul-Americana. Em terceiro lugar no seu grupo, o Tricolor precisará quase de um milagre para avançar para as oitavas de final do torneio. Porém, uma das armas do Flu pode ser o bom retrospecto que o comandante teve quando dirigiu o clube das Laranjeiras no torneio em 2019.

Sob o comando de Fernando Diniz, o Fluminense chegou até as quartas de final da competição. Em um formato diferente do atual, o Tricolor atuou em seis partidas. Foram quatro vitórias, um empate e uma derrota. O clube carioca eliminou o Antofagasta, do Chile, o Atlético Nacional, da Colômbia, e o Peñarol, do Uruguai. Ao todo, um aproveitamento de 72%. Posteriormente, o clube deu adeus a competição contra o Corinthians, mas sem Diniz no comando.

Atualmente, o Fluminense tem apenas quatro pontos e está atrás do Union Santa Fe, da Argentina, e do próprio Junior, da Colômbia. Para se classificar, o Tricolor precisa vencer os três jogos que faltam no grupo e torcer por uma combinação de resultados que o favoreça. Apenas uma equipe de cada chave avança para as oitavas de final.