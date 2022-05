Jhon Arias - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 30/04/2022 18:06

Na tarde deste sábado, o Fluminense desembarcou em Curitiba, no Paraná, para disputar mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro, sem dois atletas considerados importantes. A partida ocorre contra o Coritiba, neste domingo (1), às 16h, no Estádio Couto Pereira e é válida pela quarta rodada da competição.

Ainda sem a lista de relacionados, já é possível entender que o meia-atacante John Arias, um dos artilheiros do Fluminense na temporada e, o zagueiro David Braz, não atuarão neste jogo, já que não viajaram ao local do duelo. Ainda sem Manoel e com o fim dos três zagueiros, a tendência é que Luccas Claro seja dupla de Nino neste domingo.

No ataque, Caio Paulista pode jogar ao lado de Luiz Henrique, se ganhar chance na equipe que vai ter Marcão à frente de forma interina, após a saída do treinador Abel Braga, que deixou o time com uma campanha, em três rodadas, de uma vitória, um empate e uma derrota. Com esses resultados, o Fluminense ocupa a 13ª posição da tabela do Brasileirão com quatro pontos.