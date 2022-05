Técnico Fernando Diniz comanda treino do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 02/05/2022 19:53

Rio - Após a apresentação oficial do técnico Fernando Diniz ao Fluminense, o treinador indicou reforços para a diretoria tricolor nesta segunda-feira (2). Por outro lado, o Tricolor já conta com nomes sugeridos pelo departamento de scout. Nesse caso, a diretoria prefere agir com cautela nesta sequência de temporada. A informação é do portal "NETFLU".

Ainda de acordo com o portal, os reforços indicados por Diniz, caso encaixem com o planejamento da diretoria do Fluminense, podem ser sondados para reforçar o elenco do treinador. Em entrevista coletiva nesta segunda, o técnico afirmou que não irá priorizar nenhuma competição, além de deixar claro que o Tricolor vai tentar conquistar novos títulos.

No entanto, antes mesmo de ajustar o elenco do Fluminense, o técnico terá uma dura missão nesta quarta-feira (4). O Tricolor encara o Junior Barranquilla, no Maracanã, às 21h30, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.