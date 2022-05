Fernando Diniz é apresentado como novo técnico do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 02/05/2022 15:08 | Atualizado 02/05/2022 15:27

Rio - Fernando Diniz está de volta ao Fluminense. Na tarde desta segunda-feira, o treinador foi apresentado no CT Carlos Castilho e não escondeu sua felicidade em retornar às Laranjeiras. Segundo ele, a segunda passagem tem tudo para ser melhor do que a de 2019.

"Eu pretendo ganhar muito mais do que ganhei em 2019, para ser bem objetivo, e melhorar também o rendimento, mas o principal é ganhar mais partidas", disse Diniz.

"Eu estudei muito, revi muitos jogos que eu fiz, assisti jogos de tudo que é divisão, de tudo que é país. Eu volto muito melhor do que eu parti em 2019", prosseguiu.

Diniz destacou a evolução que teve ao longo dos últimos anos, desde que deixou o clube carioca.

"Foram três anos vivendo trabalhando, aprendendo coisas novas em todos os sentidos, criando diferenciações táticas para os jogadores se sentirem mais confortáveis, buscando porque as coisas não deram certo em um time ou em outro, e eu sou uma das pessoas que mais me questionam sobre o que estão fazendo. É muita oscilação que vem de fora, então as pessoas sempre acham uma coisas vendo o jogo uma vez na televisão. Eu pego um jogo e fico vendo 6, 7 horas para procurar entender", afirmou o treinador.

"Eu vejo que o Fluminense montou um time que tem bastante a minha cara. Tem pelo menos sete jogadores nesse elenco que eu tentei levar, mas o Fluminense conseguiu contratar os jogadores. Acho um elenco muito bem montado, extremamente qualificado. Vou procurar tirar o melhor de cada jogador e a gente conseguir ter sucesso junto", finalizou.

A estreia de Fernando Diniz pelo Fluminense será já nesta quarta-feira, contra o Junior Barranquilla, no Maracanã, pela Sul-Americana, às 21h30.