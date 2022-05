Nathan - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 11/05/2022 10:00

Rio - Considerado uma das principais contratações do Fluminense na temporada, o meia Nathan vem evoluindo desde a chegada de Fernando Diniz. Porém, nas próximas partidas, o meia terá uma responsabilidade a mais. Com a lesão de Paulo Henrique Ganso, o camisa 13 será o único apoiador do elenco e com isso vai ter a responsabilidade de assumir um protagonismo no elenco tricolor.

Se com Abel Braga, Nathan tinha poucas oportunidades e ia mal em campo, tudo mudou com a chegada de Fernando Diniz. Na estreia contra o Junior Barranquilla, o meia entrou na segunda etapa e foi importante no segundo gol dos cariocas na vitória pela Sul-Americana, no Maracanã.

Já contra o Palmeiras, Nathan já teve que ser protagonista. Escalado como titular ao lado de Ganso, o meia teve que ser o único armador do Flu no jogo logo no primeiro tempo, já que o camisa 10 sofreu a lesão na coxa com pouco mais de 20 minutos. E o ex-jogador do Atlético-MG novamente deu conta do recado.

O Fluminense não estipulou o prazo de recuperação para Ganso, mas como o meia teve uma lesão muscular na coxa há a possibilidade de ficar fora dos gramados por algumas semanas. Com isso, mais do que nunca, Nathan precisará assumir a responsabilidade e ser protagonista no esquema tático montado por Diniz.