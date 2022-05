Jhon Arias - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 10/05/2022 11:39

Rio - A delegação do Fluminense embarcou na manhã desta terça-feira (10) para Goiânia, onde vai enfrentar o Vila Nova, em partida válida pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Sem Ganso, após ter lesão detectada no músculo posterior da coxa direita, o clube carioca pode ter mudanças.

Recém-recuperado de contusão no tornozelo direito, o meia-atacante Jhon Arias viajou com a equipe e vira opção para o treinador Fernando Diniz. O jogador colombiano se reintegrou à equipe e voltou a trabalhar com bola na última sexta-feira (6) após ter recuperação integral da lesão sofrida na partida contra o Santa Fe-ARG, no fim do mês passado.

O retorno pode dar ao atleta a chance de jogar a partida da próxima quarta-feira (11), às 21h30, em Goiânia. Ainda nesta terça, o técnico Diniz fará trabalho com o grupo e conduzirá um treino, às 16h, no Centro de Treinamento do Dragão, que pertence ao Atlético-GO.