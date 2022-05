Paulo Henrique Ganso - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 10/05/2022 10:35

Rio - Uma notícia ruim para os torcedores do Fluminense foi divulgada logo no começo da manhã desta terça-feira. O meia Paulo Henrique Ganso teve uma lesão diagnosticada na coxa e será desfalque na partida contra o Vila Nova, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil.

"O meia Paulo Henrique Ganso passou por exame de imagem e teve detectada uma lesão no músculo posterior da coxa direita", divulgou o perfil oficial do clube das Laranjeiras no Twitter.

Ganso se lesionou logo no começo da partida contra o Palmeiras, em São Paulo. Ele teve que ser substituído por Nonato ainda no primeiro tempo. Logo após o confronto, Diniz afirmou que o jogador não preocupava, mas uma lesão acabou sendo diagnosticada.

O camisa 10 vinha sendo o principal jogador do Fluminense nos últimos jogos, vivendo inclusive uma fase artilheira. Sem Ganso, Diniz deverá substituir o apoiador pelo próprio Nonato ou colocar mais um atacante em campo. Jhon Arias, Willian Bigode e Caio Paulista podem ser os escolhidos.