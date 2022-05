Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Rio - Fernando Diniz chegou ao Fluminense nas últimas semanas, mas já em pouco tempo já vem fazendo avaliações e indicações para fortalecer o elenco. De acordo com o portal "NetFlu", o técnico deseja que o Tricolor contrate um atacante que consiga fazer duas funções, atuando pelo lado e campo e também como centroavante.

Diniz já havia pedido a contratação de um ponta para substituir Luiz Henrique, que está de saída para o Betis no meio do ano. Além disso, o técnico já deixou claro que deseja contar com Michel Araújo, que está emprestado ao Al Wasl, dos Emirados Árabes, e que tem futuro indefinido.

O Fluminense já havia ventilado jogadores para a posição de centroavante, afinal, Fred irá encerrar a sua carreira em julho. No entanto, os nomes que haviam aparecido na lista tricolor eram opções mais de área, com característica semelhante a do segundo maior artilheiro da história do clube carioca.