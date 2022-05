Fred aprovou o empate em 1 a 1 de Fluminense x Palmeiras - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 08/05/2022 18:21

O resultado não foi o ideal pensando na tabela do Brasileirão, mas pela dificuldade de enfrentar o Palmeiras no Allianz Arena em um início de trabalho com o técnico Fernando Diniz, Fred aprovou o empate em 1 a 1. Para o centroavante, o resultado representou o que as duas equipes fizeram em campo.



"Sabemos que é difícil jogar aqui. Viemos para ganhar, mas não foi possível. O gol saiu numa jogada típica deles, com Scarpa na esquerda (da defesa) e colocam muita gente na área. Mas continuamos no jogo, buscamos o empate. Nosso melhor momento foi nos 15 primeiros minutos do segundo tempo. No geral, foi um resultado justo", avaliou o camisa 9.



Reserva, Fred entrou no segundo tempo, aos 30 minutos do segundo tempo no lugar de Nonato. O centroavante não teve chances para finalizar.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira às 21h30, quando enfrenta o Vila Nova, fora de casa, pela partida de volta da Copa do Brasil. Após vencer no Maracanã por 3 a 2 de virada, o Tricolor pode até empatar que se classifica para as oitavas de final.