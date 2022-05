Fernando Diniz estreou com vitória pelo Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 07/05/2022 13:05

Passada a estreia com vitória diante do Junior Barranquilla (COL), pela Copa Sul-Americana, o Fluminense de Fernando Diniz terá um teste duro contra o Palmeiras, neste domingo às 16h em São Paulo. Será o retorno do treinador ao Tricolor em um jogo de Brasileirão, com a possibilidade de apagar a má impressão deixada pela campanha de 2019.

Um dos principais motivos da divisão entre os torcedores em relação a Diniz foi o péssimo desempenho do Fluminense nos pontos corridos. Apesar de algumas boas atuações, ele acabou demitido após 14 jogos com apenas três derrotas e três empates, além de oito derrotas, incluindo as duas para os então lanternas Avaí e CSA, o que culminou na queda do treinador.



A principal competição do país, inclusive, vem sendo motivo de dor de cabeça de Diniz na carreira. Nos trabalhos por Athletico-PR, Fluminense, Santos e São Paulo, seus times tiveram grandes oscilações e ele acabou demitido por sequências negativas. E apenas pelo Tricolor paulista fez boa campanha, chegando a brigar pelo título, enquanto os outros três ficaram próximos ou na zona de rebaixamento quando ele saiu.



Com 32 vitórias, 34 derrotas e 26 empates nas 92 partidas que comandou equipes à beira do campo no Brasileirão, Fernando Diniz terá nova chance no Fluminense de melhorar esse retrospecto e acabar com a desconfiança. Para isso, um desafio e tanto contra um dos adversários mais regulares do futebol brasileiro nos últimos anos.



"O time do Palmeiras é o time mais competitivo que tem no Brasil. É o mais estável, que consegue dominar muito bem as fases do jogo, tanto pela qualidade do seu treinador, mas também dos jogadores, pelo histórico vencedor que eles têm. Adversário muito duro que vamos enfrentar, mas vamos fazer o melhor para fazer grande jogo no domingo", avisou o treinador tricolor.