Fred, Wellington e Cano fazem 'L' em homenagem ao filho do argentino MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 09/05/2022 12:31

Rio - O atacante Germán Cano é o principal goleador do Fluminense na temporada. Artilheiro acostumado a marcar no Brasil desde 2020, o argentino sempre comemora fazendo o "L" em homenagem ao filho Lorenzo. No entanto, um político brasileiro, ficou surpreso ao ver a comemoração do centroavante contra o Palmeiras e questionou se o gesto teria algo a ver com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Me diga, na comemoração do gol do Fluminense foram vários L de Lula??", publicou o deputado federal Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, no Twitter. Alguns internautas responderam o político e outros ironizaram o seu questionamento.

O Fluminense ficou no empate por 1 a 1 com o Palmeiras em São Paulo e encerrou uma escrita de oito derrotas seguidas contra o Verdão no Allianz Parque. Nesta quarta, o Tricolor volta aos gramados em compromisso pela Copa do Brasil contra o Vila Nova.